Полиция задержала подозреваемого в убийстве и расчленении девушки в Одессе

Полицейские задержали подозреваемого в жестоком убийстве девушки на Молдаванке.

Об этом сообщают источники odessa.online в правоохранительных органах.

Подозреваемым оказался бывший одноклассник убитой девушки, работающий поваром и занимающийся майнингом криптовалюты. По данным наших источников, таким образом он отомстил своей жертве за отказ вступить в отношения.

Его задержали в ночь на 5 марта по дороге из Арциза в Одессу. Стоит отметить, что он пытался покончить с собой при задержании — хотел вскрыть себе вены, но в результате проткнул оперативнику руку ножом.

Напомним, в ночь на 28 февраля на Молдаванке убили 28-летнюю одесситку. Обезглавленное тело обнаружили родственники убитой.