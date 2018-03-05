Полиция задержала подозреваемого в убийстве и расчленении девушки в Одессе

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Полицейские задержали подозреваемого в жестоком убийстве девушки на Молдаванке.
Об этом сообщают источники odessa.online в правоохранительных органах.
Подозреваемым оказался бывший одноклассник убитой девушки, работающий поваром и занимающийся майнингом криптовалюты. По данным наших источников, таким образом он отомстил своей жертве за отказ вступить в отношения.
Его задержали в ночь на 5 марта по дороге из Арциза в Одессу. Стоит отметить, что он пытался покончить с собой при задержании — хотел вскрыть себе вены, но в результате проткнул оперативнику руку ножом.
Напомним, в ночь на 28 февраля на Молдаванке убили 28-летнюю одесситку. Обезглавленное тело обнаружили родственники убитой.
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