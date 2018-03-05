«Нафтогаз» звявляет, что не получал от «Газпрома» уведомление о расторжении контрактов

НАК "Нафтогаз" не получал от российского "Газпрома" официального уведомления о расторжении контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.

Об этом телеканалу "112 Украина" сообщили в пресс-службе "Нафтогаза".

Сегодня глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания официально направила уведомление "Нафтогазу Украины" о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.

Как сообщалось, "Газпром" после решения Стокгольмского арбитража не в свою пользу заявил об инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины".