«Нафтогаз» звявляет, что не получал от «Газпрома» уведомление о расторжении контрактов

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НАК "Нафтогаз" не получал от российского "Газпрома" официального уведомления о расторжении контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.
Об этом телеканалу "112 Украина" сообщили в пресс-службе "Нафтогаза".
Сегодня глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания официально направила уведомление "Нафтогазу Украины" о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.
Как сообщалось, "Газпром" после решения Стокгольмского арбитража не в свою пользу заявил об инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины".
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