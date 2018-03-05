Во Львове задержали семейный дует взяточников

Женщина – чиновник втянула мужа в свои коррупционные схемы, у задержанных изъяли огоромные суммы денег

Во Львове разоблачили коррупционную схему, организованную руководителем отдела территориального управления Государственной службы Украины по безопасности на транспорте. В качестве посредника злоумышленница привлекла своего мужа.

Во время задержания. Фото: Нацполиция

Правонарушительница создавала искусственный дефицит бланков разрешений на проведение международных грузовых автоперевозок. Затем, за определенное вознаграждение, она помогала перевозчикам с их выдачей.

"В воскресенье, 4 марта, супруги были задержаны во время получения очередной взятки в размере тысячи долларов. Кроме этого, у посредника дополнительно изъяли 3,2 тысячи долларов и 10 тыс. гривен, а также 24 незаполненных бланка разрешений, "черновики" с записями номеров бланков и денежных сумм, полученных за их выдачу", – сообщает львовская полиция.

По месту работы и жительства супругов изъяли более 16 тыс. долларов, 48 тыс. гривен и 11 тыс. евро. Проводится досудебное расследование. // Сегодня