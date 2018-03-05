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Паранойя: Роскомнадзор потребовал от изданий удалить фото с надписью «Против Путина» на снегу

05.03.2018 16:20

Роскомнадзор потребовал от издания «Агентство Бизнес Новостей» убрать из публикаций фотографию с надписью «Против Путина», которую на льду реки Фонтанка в Петербурге написали сторонники кандидата в президенты и телеведущей Ксении Собчак, сообщается на сайте издания.

«Агентство Бизнес Новостей» пишет, что генеральному директору издания позвонил сотрудник Северо-Западного управления регулятора. Как сообщил представитель ведомства, надпись «Против Путина» можно расценить как агитацию, что нарушает федеральный закон №19 о выборах президента.

Картинки по запросу «Против Путина»

Сотрудник Роскомнадзора уточнил, что претензии агентству может предъявить только Центризбирком, но штрафовать его будет ведомство. Он добавил, что подобные требования разослали в другие издания. К тексту новости у регулятора претензий не было.

Фотографию с надписью «Против Путина» также удалили издания «Росбалт» и «Деловой Петербург», но первоначальные версии новостей доступны в кэше Google.

В ночь с 3 на 4 марта полицейские задержали представителей штаба Собчак, которые написали «Против Путина» на льду реки Фонтанка в Петербурге. Нескольких сторонников телеведущей отвезли в 78-й отдел полиции за «надпись, порочащую президента». Позже их отпустили из полиции без составления протоколов под обязательство о явке.

Согласно статье № 49 федерального закона №19 о выборах президента, предвыборной агитацией может считаться призывы голосовать за или против кандидата в президенты. // Медиазона

 

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