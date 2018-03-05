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За тиждень поліцейські викрили 10 пособників бойовиків, з яких починалася окупація Донеччини

05.03.2018 16:32

До відповідальності притягуються жителі Слов’янська, Краматорська, Лиману, які в 2014 році забезпечували функціонування мережі блокпостів терористів, а також блокували техніку ЗСУ. Всього з початку року поліцейські оголосили про підозру 48 бойовикам та їх пособникам.

У рамках антидиверсійних заходів співробітники поліції продовжуєть виявляти та притягувати до відповідальності осіб, які своїми діями сприяли військовій агресії та захопленню українських міст бойовиками.

Картинки по запросу лугандон

Завдяки співпраці з небайдужими громадянами цього тижня правоохоронці викрили 10 учасників незаконних збройних формувань. Найманці, віком від 20 до 47 років, пояснюють, що підпали під вплив проросійської пропаганди.

Незважаючи на те, що з моменту злочину минуло 4 роки, поліцейські зібрали докази їх протиправної діяльності. Встановлено, що всі вони протягом квітня-червня 2014 року несли службу на блокпостах бойовиків в Краматорську, Слов’янську та Лимані , незаконно перевіряли громадян та оглядали їх транспорт.

Троє «постових» почали свою «кар’єру» з блокування військової техніки ЗСУ поблизу г. Карачун. Затримані розповіли, що до них у селище приїхали озброєні люди у військовій формі без розпізнавальних знаків, в балаклавах, зібрали жителів та серед бажаючих поповнити ряди «ополченців» призначили «старших». Новобранців розподілили по блокпостам бойовиків.

Через деякий час для масовки на блокпости стали приїздити автобуси з підставними особами - жоден з чоловіків не орієнтувався на місцевості. Їх головним завданням було блокувати проїзд техніки ЗСУ, провокувати українських військових та агітувати людей поповнювати лави бандформувань.

Відносно затриманих ведеться досудове розслідування за ч. 2 ст. 260 «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань» Кримінального кодексу України.

Підозрюваним загрожує до 8 років позбавлення волі.

Всього з початку року поліцейські Донеччини затримали 40 учасників НЗФ, ще 8 – оголошено в розшук.

Відділ комунікації поліції Донецької області

 

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