В РФ больница выплатит 800 тыс. родственникам пациента, погибшего от бездействия врача-уголовника

Верховный суд Татарстана отклонил апелляционную жалобу Агрызской центральной районной больницы (ЦРБ) на решение суда первой инстанции, которая обязала учреждение выплатить 800 тысяч рублей жене и трем детям умершего Александра Бондаря.

Об этом рассказали «Медиазоне» в правозащитной организации «Зона права».

В ходе рассмотрения жалобы представитель ответчика просил снизить размер компенсации «хотя бы в два раза», ссылаясь на тяжелое финансовое положение больницы и загруженность кредитами. Он уточнил, что на конец 2017 года задолженность Агрызской ЦРБ составляла 12 млн рублей.

В ноябре 2016 года хирург больницы Вячеслав Тубылов, зная о тяжелом состоянии пациента Бондаря, в течение 15 дней не осматривал больного, а также не назначал и не проводил ему лечения. В результате мужчина умер от язвенной болезни желудка, осложнившейся массивной кровопотерей.

Кроме того, вечером 31 декабря того же года в Агрызскую ЦРБ доставили мужчину с диагнозом «кровоточащая проникаюшая колото-резаная рана с повреждением внутренних органов, признаки геморрагического шока».

Согласно материалам дела, Тубылов, который дежурил в тот день, мог оказать пациенту оперативную помощь, но вместо этого врач указал подчиненным направить пациента в больницу села Малая Пурга, расположенную в Удмуртии — «по месту медицинского обслуживания».

Позже необходимую операцию провел другой хирург, которого вызвали из дома. Задержка привела большой кровопотери, прогрессированию и необратимости шока. Утром 1 января мужчина умер.

Тубылов полностью признал вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. В августе 2017 года суд признал хирурга виновным в халатности (части 2 статьи 293 УК) и приговорил его к трем годам условного срока, а также запретил ему заниматься врачебной деятельностью на тот же срок.

«Зоны права» отмечает, что ранее Тубылов дважды привлекался к уголовной ответственности. В 2010 году его признали виновным в получении взятки (статья 290 УК) и служебном подлоге (статья 292 УК) и приговорили к трем годам лишения свободы условно.

Интересы вдовы Бондаря представлял юрист Андрей Сучков, сотрудничающий с правозащитной организацией и Казанским правозащитным центром.