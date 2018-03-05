У столиці затримали організатора збуту наркотиків через мережу Інтернет

Під час санкціонованого обшуку працівники управління протидії наркозлочинності виявили у киянина заборонені речовини на суму понад 3 мільйони гривень. Він їх збував через соціальні мережі та мобільні додатки.

Як розповів т.в.о. начальника 3-го міжрайонного відділу управління протидії наркозлочинності Роман Семеног, у ході відпрацювання оперативної інформації неподалік від станції метро «Дарниця» поліцейські затримали 21-річного киянина, у якого виявили кілограм коноплі. Правоохоронцям він розповів, що зберігав наркотики для власного вживання, а придбав їх через соціальні мережі та мобільні додатки.

«Також ми встановили організатора, який створив у інтернеті закриті групи, через які збував наркотичні та психотропні речовини. Ним виявився 27-річний киянин, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності. Під час проведення санкціонованого обшуку за його місцем проживання на вулиці Маяковського слідчо-оперативна група Святошинського управління поліції вилучила 20 грамів кокаїну, 500 грамів психотропної речовини "МДМА", 200 грамів кетаміну, понад кілограм марихуани, галюциногенний препарат на суму понад три мільйони гривень. Окрім того, у помешканні знайшли пістолет та набої»,- зазначив правоохоронець.

За даним фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальні провадження за ч. 2 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

«Організатора затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. Також встановлюємо осіб, причетних до збуту наркотиків, та канал їх надходження до міста Києва», - додав Роман Семеног.

Відділ комунікації поліції Києва