В Христинівці на Черкащині під час розпиття оковитої, жінка вбила товариша по чарці

Під час застілля, жінка нанесла своєму знайомому ножове поранення. Від отриманих травм чоловік помер. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України.

До Христинівського відділення поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що в одному з будинків міста Христинівка сталось вбивство. За викликом виїхала слідчо-оперативна група.

Виїздом на місце події працівники Христинівського відділення поліції встановили, що під час розпиття спиртних напоїв між двома чоловіками та їхньою знайомою виникла сварка. В ході конфлікту жінка схопила кухонного ножа та завдала ним удар господарю будинку в область голови. Від отриманого удару чоловік помер. Жінку правоохоронці затримали, остання у скоєному зізналась.

За даним фактом Христинівським відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статі передбачає позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Триває досудове розслідування.

Сектор комунікації поліції в Черкаській області