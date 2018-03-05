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Боевики «ДНР» пытаются откреститься от взятого в плен силами АТО россиянина

05.03.2018 17:23

Так называемый "замкомандующего оперативным командованием ДНР" Эдуард Басурин заявил, что захваченный на Донбассе силами АТО россиянин Николай Покусаев не воевал на стороне боевиков.

Об этом он заявил 5 марта.

Фото 57 окрема мотопіхотна бригада.

Басурин заявил, что Покусаев находился на испытательном сроке в одном из военных подразделений боевиков, но его якобы не взяли на службу.

"В ходе проверки представленных Николаем Покусаевым документов по линии правоохранительных органов ДНР появились подозрения в его преступной деятельности на территории Белгородской области России, связанной с сексуальным насилием, в том числе по отношению к несовершеннолетним", - заявил представитель боевиков.

Также он добавил, что Покусаев мог самостоятельно проникнуть на свободную часть Украины, чтобы скрыться от наказания.

"О лживости заявлений украинских спецслужб о принадлежности Покусаева к вооруженным силам нашей республики говорит тот факт, что у него отсутствовало оружие и предметы военной амуниции", - заявил Басурин.

Отметим, что на фото, которые опубликовали в 57-й отдельной мотопехотной бригаде, Покусаев одет в камуфляж. При этом у боевика обнаружили паспорт и документы о прохождении военной службы в рядах боевиков "ДНР". Фотокопии документов также были опубликованы. // Апостроф

 

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