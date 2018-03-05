Боевики «ДНР» пытаются откреститься от взятого в плен силами АТО россиянина

Так называемый "замкомандующего оперативным командованием ДНР" Эдуард Басурин заявил, что захваченный на Донбассе силами АТО россиянин Николай Покусаев не воевал на стороне боевиков.

Об этом он заявил 5 марта.

Басурин заявил, что Покусаев находился на испытательном сроке в одном из военных подразделений боевиков, но его якобы не взяли на службу.

"В ходе проверки представленных Николаем Покусаевым документов по линии правоохранительных органов ДНР появились подозрения в его преступной деятельности на территории Белгородской области России, связанной с сексуальным насилием, в том числе по отношению к несовершеннолетним", - заявил представитель боевиков.

Также он добавил, что Покусаев мог самостоятельно проникнуть на свободную часть Украины, чтобы скрыться от наказания.

"О лживости заявлений украинских спецслужб о принадлежности Покусаева к вооруженным силам нашей республики говорит тот факт, что у него отсутствовало оружие и предметы военной амуниции", - заявил Басурин.

Отметим, что на фото, которые опубликовали в 57-й отдельной мотопехотной бригаде, Покусаев одет в камуфляж. При этом у боевика обнаружили паспорт и документы о прохождении военной службы в рядах боевиков "ДНР". Фотокопии документов также были опубликованы. // Апостроф