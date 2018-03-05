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Сайт «ИноСМИ» заставили удалить статью о том, как россиян сгоняли на «запутинг»

05.03.2018 17:36

3 марта на столичном стадионе «Лужники» прошел концерт-митинг в поддержку действующего президента, на который уже традиционно сгонялистудентов и работников бюджетной отрасли, а недостающий «электорат» докупали на тематических интернет-форумах. 

О том, что посетителей на данное мероприятие собирали насильно, писали многие неангажированные СМИ.
 
цензура
 
В частности, соответствующая публикация появилась также на сайте «ИноСМИ», однако спустя несколько часов после появления «неугодной» действующей власти статьи от редакции издания потребовали немедленно убрать новость.
 
Не смотря на то, что публикация сохранилась в кэше «Гугла», по запрашиваемому адресу выдает ошибку 404:
цензура
Публикация о пропутинском митинге вызвала негодование «на верхах» и, после соответствующего телефонного окрика, стала, по данным нашего издания, причиной отстранения дежурного редактора. Вот такая вот демократия и свобода слова по-русски.
 
Следует отметить, что издание «ИноСМИ» является информационным проектом «России сегодня», который занимается мониторингом новостей о России и мире в мировых средствах массовой информации и их переводом на русский язык. Издание связано с информагентством «РИА Новости» и поддерживается Федеральным агентством информации и печати. Несколько лет назад в Сети разгорелся громкий скандал вокруг обвинения «РИА Новости» в цензуре.
 
Тогдашний редактор «ИноСМИ» Г. Охотин перед увольнением выложил на всеобщее обозрение внутреннюю переписку, в которой руководство агентства обязывало его «фильтровать» новости и не публиковать на сайте материалы, содержащие критику действующей власти. // Русский монитор

 

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