Сайт «ИноСМИ» заставили удалить статью о том, как россиян сгоняли на «запутинг»

О том, что посетителей на данное мероприятие собирали насильно, писали многие неангажированные СМИ.

В частности, соответствующая публикация появилась также на сайте «ИноСМИ», однако спустя несколько часов после появления «неугодной» действующей власти статьи от редакции издания потребовали немедленно убрать новость.

Не смотря на то, что публикация сохранилась в кэше «Гугла» , по запрашиваемому адресу выдает ошибку 404:

Публикация о пропутинском митинге вызвала негодование «на верхах» и, после соответствующего телефонного окрика, стала, по данным нашего издания, причиной отстранения дежурного редактора. Вот такая вот демократия и свобода слова по-русски.

Следует отметить, что издание « ИноСМИ » является информационным проектом «России сегодня», который занимается мониторингом новостей о России и мире в мировых средствах массовой информации и их переводом на русский язык. Издание связано с информагентством «РИА Новости» и поддерживается Федеральным агентством информации и печати. Несколько лет назад в Сети разгорелся громкий скандал вокруг обвинения «РИА Новости» в цензуре.