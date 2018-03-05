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Суд повторно наложил арест на имущество Авакова-младшего по делу о рюкзаках

05.03.2018 17:50

 Арест наложен на время проведения досудебного расследования

Соломенский райсуд Киева по ходатайству детектива Национального антикоррупционного бюро повторно наложил арест на недвижимость сына министра внутренних дел Александра Авакова, подозреваемого в растрате средств на приобретении рюкзаков для Нацгвардии. Как указано в постановлении, решение суд принял 23 февраля.
 
суд
 
В случае доведения его вины санкция статьи 191 УК украины предусматривает дополнительное наказание в виде конфискации имущества.
 
Арест наложен на время проведения досудебного расследования в уголовном производстве.
Постановление может быть обжаловано в Апелляционном суде.
 
Арест, согласно постановлению суда, наложен на два машиноместа в подземном паркинге и две квартиры.
 
Информацию о повторном аресте имущества Авакова-младшего подтвердили "Украинским новостям" в Специальной антикоррупционной прокуратуре.
 
По словам представителя, речь идет об аресте паркомест в Киеве, квартир в Киеве и Харькове.
 
Напомним, Александра Авакова подозревают в растрате более 14 млн грн бюджетных денег при закупке рюкзаков для нацгвардейцев в 2015 году. В этом же подозревают бывшего заместителя главы МВД Сергея Чеботаря и представителя фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков Владимира Литвина.
 
В июле 2015 года Генпрокуратура начала уголовное производство по делу о закупке рюкзаков для нужд АТО. Согласно данным журналиста Романа Бочкалы, МВД закупило рюкзаки по 3 тыс. грн за штуку на общую сумму 14,5 млн грн. Через некоторое время на YouTube появилось видео разговора лиц, похожих на Сергея Чеботаря и Александра Авакова с еще одним человеком, на котором они договариваются о поставках рюкзаков еще до проведения тендера.
 
1 ноября 2017 года суд избрал сыну Авакова Александру меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного браслета. Аналогичную меру пресечения избрали Чеботарю. В начале ноября 2017 года Соломенский райсуд Киева арестовал недвижимость сына министра внутренних дел Авакова-младшего, Чеботаря и Литвина.
 
Но в декабре 2017 года Апелляционный суд Киева отменил решение об аресте имущества сына Авакова. // 112.ua

 

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