Суд повторно наложил арест на имущество Авакова-младшего по делу о рюкзаках

Соломенский райсуд Киева по ходатайству детектива Национального антикоррупционного бюро повторно наложил арест на недвижимость сына министра внутренних дел Александра Авакова, подозреваемого в растрате средств на приобретении рюкзаков для Нацгвардии. Как указано в постановлении , решение суд принял 23 февраля.

В случае доведения его вины санкция статьи 191 УК украины предусматривает дополнительное наказание в виде конфискации имущества.

Арест наложен на время проведения досудебного расследования в уголовном производстве.

Постановление может быть обжаловано в Апелляционном суде.

Арест, согласно постановлению суда, наложен на два машиноместа в подземном паркинге и две квартиры.

Информацию о повторном аресте имущества Авакова-младшего подтвердили " Украинским новостям " в Специальной антикоррупционной прокуратуре.

По словам представителя, речь идет об аресте паркомест в Киеве, квартир в Киеве и Харькове.

Напомним, Александра Авакова подозревают в растрате более 14 млн грн бюджетных денег при закупке рюкзаков для нацгвардейцев в 2015 году. В этом же подозревают бывшего заместителя главы МВД Сергея Чеботаря и представителя фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков Владимира Литвина.

1 ноября 2017 года суд избрал сыну Авакова Александру меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного браслета. Аналогичную меру пресечения избрали Чеботарю. В начале ноября 2017 года Соломенский райсуд Киева арестовал недвижимость сына министра внутренних дел Авакова-младшего, Чеботаря и Литвина.