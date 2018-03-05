«Нафтогаз» заявил о готовности к переговорам с «Газпромом». Но только к конструктивным...

Об этом во время брифинга заявил главный коммерческий директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко.

"Наша принципиальная позиция была и остается простой – мы хотим привести все наши отношения с "Газпромом" в максимально возможное соответствие к европейским нормам и правилам. Поэтому мы готовы, и об этом мы говорили, вести переговоры с "Газпромом". Если они будут неудачны, мы готовы к новому арбитражу... Мы готовы на конструктивные переговоры с "Газпромом", которые приближают наши отношения к европейским стандартам, а не отдаляют. Мы еще раз подчеркиваем, что времена, когда Украина должна была работать с "Газпромом" на кабальных условиях, они закончились. Возвращаться к этим временам у нас нет намерений", – сказал он.

Сегодня глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания официально направила уведомление "Нафтогазу Украины" о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж. // 112.ua