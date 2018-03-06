Без видимых причин: в Запорожье мужчина открыл огонь из ружья, пытаясь застрелить соседа

В Запорожье мужчина без видимой причины открыл стрельбу по своему соседу, который чудом успел спрятаться от выстрелов.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, инцидент произошел в Шевченковском районе города.

"У ворот домовладения по улице Печатной в Запорожье (подозреваемый – Ред.) беспричинно выстрелил в сторону мужчины, который находился на территории указанного домовладения", – говорится в сообщении.

В свою очередь, человек, который подвергся атаке, успел скрыться, а нападавший произвел еще несколько выстрелов. Жертва покушения отделалась испугом.

Нападавший был задержан по статье "хулиганство с применением с применением огнестрельного оружия". Суд отправил подозреваемого под арест. // Сегодня