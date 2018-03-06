Грабителя 22-х банков, «компенсировавшего ущерб» шоколадками, посадили на 8 лет

Голосеевский районный суд г. Киева приговорил к восьми годам лишения свободы 50-летнего уроженца Ивано-Франковской области, который в течение десяти лет совершил не менее 22 разбойных нападений на банки.

Как сообщили в столичной прокуратуре, мужчина признан виновным по ч. ч. 3, 4 ст. 187 (разбой, совершенный в крупных и особо крупных размерах, соединенный с проникновением в помещение), ч. 1 ст. 263 (незаконное приобретение и хранение боеприпасов), ч. 1 ст. 263-1 (незаконное изготовление боеприпасов) УК Украины и приговорен к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Следствие доказало причастность злоумышленника к совершению 24 преступлений, совершенных им с 2008 года, а именно 22 разбойных нападений на финансовые учреждения в Киеве и других регионах Украины и двух преступлений, связанных с незаконным обращением с боеприпасами.

По информации правоохранителей, осужденный награбил на общую сумму более 2 млн гривен.

Ранее полиция Киева раскрыла серию громких преступлений, которые в течение десяти лет, с 2007 года, безнаказанно совершал один и тот же человек. Мужчина грабил банковские отделения и оставлял пострадавшим шоколадки и конфеты в качестве компенсации за стресс.

О необычном грабителе, один-два раза в год совершающем налеты на столичные банки, слышали многие киевляне: он запомнился благодаря своему особенному почерку. Мужчина в возрасте, обычно в шляпе и в очках, заходил в финучреждение, вел себя несуетливо и, демонстрируя пистолет, вежливо требовал отдать ему деньги. После чего так же спокойно покидал отделение, оставляя на прощание сладенькое. Последнее ограбление он совершил средь бела дня в феврале 2017 года на ул. Васильковской в Голосеевском районе. // Сегодня