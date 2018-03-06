Рыбка «вспомнила» о наличии записей разговоров Дерипаски о вмешательстве в американские выборы

Ранее Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич), задержанная в Таиланде, написала обращение в посольство США с просьбой о предоставлении убежища.

Анастасия Вашукевич, известная как Настя Рыбка, рассказала корреспонденту The New York Times, что располагает аудиозаписями разговоров миллиардера Олега Дерипаски о вмешательстве в выборы президента США.

По словам Рыбки, «у Дерипаски был план насчет выборов». Она утверждает, что у нее есть 16-18 часов записей разговоров бизнесмена, в том числе с тремя людьми, которых она считала американцами. Эти разговоры велись на английском.

Рыбка заявила, что сделала записи в августе 2016 года. О содержании разговоров она ничего не сказала.

Ранее Настя Рыбка вместе с Александром Кирилловым, известным как Алекс Лесли, написала обращение в посольство США с просьбой о предоставлении убежища. Рыбка утверждала, что может рассказать о связях окружения Дональда Трампа с российскими чиновниками.