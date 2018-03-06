Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

В Харькове разоблачили сеть снабжения наркотиками полицейских

06.03.2018 02:29

Сбыт наркотиков организовал безработный

В Харькове разоблачили сеть реализации сотрудникам полиции наркотических и психотропных веществ. Об этом 5 марта сообщает пресс-центр областного управления Генпрокуратуры.

Прокуратура разоблачила незаконную сеть сбыта наркотиков полицейским

Фото: прокуратура Харьковской области 

Сбыт наркотиков организовал безработный житель Харькова.

"В своей квартире он изготавливал и фасовал психотропные вещества амфетамина и марихуаны. Готовый "товар" наркоделец распространял среди сотрудников управления патрульной полиции Харькова, а также бывшим работникам правоохранительных органов", – рассказал начальник управления прокуратуры области Иван Тарасов.

Как отмечают в СБУ, через действующих офицеров Управления патрульной полиции Харькова наркоделец именно сбывал наркотики.

Во время обысков по местам проживания организатора сети и ее активных членов изъят амфетамин, каннабис, упаковочная тара, средства для изготовления, фасовки и употребления наркотиков, а также боевые патроны к огнестрельному оружию.

Начато уголовное производство по ч.2 ст. 307 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение и сбыт наркотических средств, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц).

Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам дела подозрения и избрании меры пресечения. // 112.ua

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...