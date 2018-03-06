В Харькове разоблачили сеть снабжения наркотиками полицейских

В Харькове разоблачили сеть реализации сотрудникам полиции наркотических и психотропных веществ. Об этом 5 марта сообщает пресс-центр областного управления Генпрокуратуры.

Фото: прокуратура Харьковской области

Сбыт наркотиков организовал безработный житель Харькова.

"В своей квартире он изготавливал и фасовал психотропные вещества амфетамина и марихуаны. Готовый "товар" наркоделец распространял среди сотрудников управления патрульной полиции Харькова, а также бывшим работникам правоохранительных органов", – рассказал начальник управления прокуратуры области Иван Тарасов.

Как отмечают в СБУ, через действующих офицеров Управления патрульной полиции Харькова наркоделец именно сбывал наркотики.

Во время обысков по местам проживания организатора сети и ее активных членов изъят амфетамин, каннабис, упаковочная тара, средства для изготовления, фасовки и употребления наркотиков, а также боевые патроны к огнестрельному оружию.

Начато уголовное производство по ч.2 ст. 307 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение и сбыт наркотических средств, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц).

Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам дела подозрения и избрании меры пресечения. // 112.ua