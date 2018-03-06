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В Ватикан прислали тайное досье о 40 священниках-гомосексуалистах

06.03.2018 08:48

Гей из эскорта направил в Ватикан список 40 священников-геев вместе с досье доказательств на 1200 страниц. Он отметил, что сделал это с целью "наказать их за лицемерие". 

Об этом сообщает Daily Mail.

The archdiocese of Naples says it has sent the Vatican a 1,200-page dossier compiled by a male escort identifying 40 actively gay priests and seminarians in Italy. File picture shows St Peter's Square in the Vatican city

Отмечается, что досье было направлено геем из эскорта, которого зовут Francesco Mangiacapra. В этом файле с доказательствами было идентифицировано 40 действующих священников-геев из Италии. Сообщается, что файл содержит переписку в WhatsApp и другие доказательства.

Гей из эскорта рассказал итальянским СМИ, что он выдал священников за то, что не может больше терпеть их лицемерие.

Архиепархия Неаполя отметила, что этот файл все-таки отправили в Ватикан. В своем выступлении на епархиальном веб-сайте архиепископ Неаполитанский Кардинал Крезенцио Сепе заявил, что никто из указанных священников не работал в городе.

Но он сказал, что решил передавать дело, поскольку это серьезные случаи, за которые те, кто ошибся, должны заплатить цену, и им помогут покаяться за причиненный вред.

"Ни один из 34 священников или шести семинаристов не был обвинен в сексуальных отношениях с несовершеннолетними", – сказал Mangiacapra в епархиальном заявлении.

В то же время мужчина отметил, что речь идет не о преступлениях. "Мы говорим о грехах, а не о преступлениях", – подчеркнул он.  // ТСН

 

 

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