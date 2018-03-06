В Ватикан прислали тайное досье о 40 священниках-гомосексуалистах

Гей из эскорта направил в Ватикан список 40 священников-геев вместе с досье доказательств на 1200 страниц. Он отметил, что сделал это с целью "наказать их за лицемерие".

Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что досье было направлено геем из эскорта, которого зовут Francesco Mangiacapra. В этом файле с доказательствами было идентифицировано 40 действующих священников-геев из Италии. Сообщается, что файл содержит переписку в WhatsApp и другие доказательства.

Гей из эскорта рассказал итальянским СМИ, что он выдал священников за то, что не может больше терпеть их лицемерие.

Архиепархия Неаполя отметила, что этот файл все-таки отправили в Ватикан. В своем выступлении на епархиальном веб-сайте архиепископ Неаполитанский Кардинал Крезенцио Сепе заявил, что никто из указанных священников не работал в городе.

Но он сказал, что решил передавать дело, поскольку это серьезные случаи, за которые те, кто ошибся, должны заплатить цену, и им помогут покаяться за причиненный вред.

"Ни один из 34 священников или шести семинаристов не был обвинен в сексуальных отношениях с несовершеннолетними", – сказал Mangiacapra в епархиальном заявлении.

В то же время мужчина отметил, что речь идет не о преступлениях. "Мы говорим о грехах, а не о преступлениях", – подчеркнул он. // ТСН