Голова та член райспоживспілки шахрайським шляхом заволоділи нерухомістю на десятки мільйонів

Прокуратурою Київської області скеровано до суду обвинувальний акт стосовно голови та одного з членів Броварської районної спілки споживчих товариств, які шахрайським шляхом заволоділи об’єктами нерухомості райспоживспілки на суму понад 47 млн грн

Установлено, що голова правління Броварської районної спілки споживчих товариств за попередньою змовою з членом цієї спілки, який також будучи головою одного зі споживчих товариств вказаної спілки, шахрайським шляхом вирішили незаконного привласнити 26 об’єктів нерухомості райспоживспілки на території м. Бровари та Броварського району.

Так, вищевказані особи шляхом підробки рішення позачергової конференції внесли в нього недостовірні дані з метою використання рішення для укладання договорів купівлі-продажу об’єктів нерухомості, які на конференції фактично не розглядались.

Таким чином, голова правління на позачерговій конференції запропонувала передати споживчому товариству об’єкти нерухомості, та ввівши учасників конференції в оману, голова споживчого товариства звернувся до останніх із пропозицією передати йому все майно, яким користувались споживчі товариства для швидкого оформлення документів права власності. Однак, повідомив, що майно, яке йому буде передано, в подальшому він поверне споживчим товариствам, які ним користувались.

Продовжуючи реалізацію свого спільного злочинного умислу, направленого на розтрату майна, голова правління та голова споживчого товариства уклали договори купівлі-продажу майна. Крім цього, останнім пред’явлено позов до суду щодо визнання права власності за його споживчим товариством.

Використовуючи рішення суду першої інстанції, яке не набрало законної сили, голова товариства намагався оформити право власності на об’єкти нерухомості. Проте, вказане рішення суду в подальшому скасовано апеляційним судом та затверджено ухвалою касаційної інстанції.

В подальшому, головою споживчого товариства, з метою легалізації об’єктів нерухомості та вжиття заходів щодо набуття права власності на об’єкти нерухомості створив ряд юридичних осіб, в який був одноособовим засновником, яким реалізував об’єкти нерухомості відповідно договорів купівлі-продажу.

Окрім цього, зловмисниця за аналогічною схемою шахрайським шляхом заволоділа об’єктом нерухомості, який належав товариству з обмеженою відповідальністю вартістю понад 2,5 млн грн.

Таким чином, обвинувачені своїми протиправними діями завдали матеріальних збитків на суму понад 47 млн грн.

Прокуратурою Київської області затверджено та скеровано до суду обинувальний акт стосовно члена Броварської районної спілки споживчих товариств, який також будучи головою одного зі споживчих товариств вказаної спілки у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України та голови Броварської районної спілки споживчих товариств у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа), ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Довідково: санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури Київської області