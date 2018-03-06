Более половины населения Украины негативно относятся к «михо-акциям» под зданием Рады

55,5% населения Украины негативно относятся к акциям протеста под зданием Верховной Рады Украины, которые до своей депортации из Украины возглавил Михеил Саакашвили. Доля сторонников данных акций была весьма незначительной, а чуть больше четверти опрошенных относились к ним нейтрально. Об этом сообщает Центр социальных и маркетинговых исследований "SOCIS".

"Большинство населения также ожидали большей эффективности органов власти и в отношении самих акций протеста. 35,2% респондентов придерживались мнения, что власть демонстрирует недостаточную решительность в отношении данных акций протеста, а 18,3% считали, что действия власти слишком мягкие", - говорится в сообщении.

Также половина украинцев (48%) одобрили решение власти о депортации Саакашвили. Доля противников была весьма незначительной, а каждый десятый респондент склонялся к еще более жестким действиям власти по отношению к Саакашвили (арест и суд).

В опросе приняли участие 2 тыс. респондентов.

Напомним, 5 декабря Саакашвили задержали по подозрению в содействии участникам преступной организации и поддержке преступной деятельности. Его намеревались доставить в здание СБУ, однако этого сделать не удалось из-за столкновений между силовиками и сторонниками политика. События развернулись в районе Европейской площади. В результате столкновений протестующим удалось освободить Саакашвили, разбив окна в спецавтомобиле. После этого Саакашвили отправился под здание Верховной Рады с требованием "импичмента" президента. По факту "освобождения" Саакашвили прокуратура открыла уголовное производство.

12 февраля политик был задержан в ресторане "Сулугуни" в Киеве. Его вернули в Польшу, откуда он незаконно прибыл в Украину. Саакашвили после этого заявил, что не будет просить политического убежища в Польше, а наоборот, хочет восстановить украинское гражданство. На данный момент Саакашвили находится в Нидерландах вместе с семьей. // 112.ua