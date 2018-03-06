Последствия неуплаты налогов в бюджет

В соответствии с Налоговым кодексом, налогоплательщиками являются физические и юридические лица (резиденты и нерезиденты Украины), а также обособленные подразделения последних.

Налоговое законодательство настолько пугает граждан и предпринимателей, что ставится основой для острот. «Заплати налоги и спи спокойно: на лавочках, в парке, в подвалах, на вокзале», — гласит известная шутка. Но не так страшна своевременная оплата налогов (это обязательство для всех предприятий и граждан приписано в ст. 67 украинской Конституции), как их неуплата. Но не все горят желанием их оплачивать и часто пытаются обойти законодательные акты.

В соответствии с Налоговым кодексом, налогоплательщиками являются физические и юридические лица (резиденты и нерезиденты Украины), а также обособленные подразделения последних.

Штрафные санкции грозят за непредоставление налоговых деклараций, выявленные в ходе проверки ошибки в них, умышленное занижение налоговых обязательств и их невыплата (в том числе несвоевременная). При таких нарушениях нужно заплатить 10 необлагаемых минимумов доходов граждан (далее — НМДГ), 10% или 25% от неуплаченной суммы. За неуплату единого социального взноса грозит санкция (20% от суммы невыплаты).

Уклонение и неуплата налогов — уголовно наказуемое злодеяние, ответственность за которое предусмотрена в Уголовном кодексе (ст. 212). Не стоит тешить себя иллюзиями, что под нее попадут только чиновники. Она грозит тем, кто нарушает закон: должностным лицам предприятий и учреждений всех форм собственности или лицам, занимающимся предпринимательской деятельностью. Все, кто обязан их платить, но преступает черту, становится субъектами преступлений.

Все нарушения условно делятся на три вида. В 1 части ст. 212 сказано, что ответственность за умышленное уклонение от уплаты налогов и всех обязательных платежей ложится на служебных лиц государственных и частных организаций (от 1-2 тыс. НМДГ). Если этому предшествовал предварительный сговор, то к штрафу 2-3 тыс. НМДГ добавляется лишение права занимать конкретные должности. Если вышеуказанные нарушения совершил человек, ранее уклонявшейся от уплаты налогов, то кроме штрафа 15-25 тыс. НМДГ и запрета на занимание должности на срок до 3 лет ему грозит конфискация имущества.

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Неуплата налогов — это уголовно наказуемое преступление. Эти обязательные платежи предназначены для пополнения всех бюджетов. Они обеспечивают функционирование госаппарата, полиции, образовательной и медицинской сфер.