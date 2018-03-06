Россиянин убил брата, который гадил в квартире, обвиняя в этом кота

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Убитый нигде не работал, злоупотреблял алкоголем и не признавал унитаз
В российском Новокузнецке мужчина убил своего брата во время ссоры за то, что тот справлял нужду по всей квартире, а вину перекладывал на кота.
Об этом пишет vistanews.ru.
Тело 60-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было найдено в одной из квартир. В ходе следствия было установлено, что расправился с ним его 47-летний младший брат, проживавший в соседней комнате квартиры.
Между братьями возник конфликт – убитый проживал в квартире своего брата в отдельной комнате, нигде не работал, часто употреблял спиртные напитки и не признавал унитаз. Накануне смерти он нагадил на пол в жилище, а на упреки брата заявил, что это все кот.
Произошла ссора, в ходе которой младший брат забил его до смерти палкой. Следователи возбудили уголовное дело. // Сегодня
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