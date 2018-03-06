Россиянин убил брата, который гадил в квартире, обвиняя в этом кота

В российском Новокузнецке мужчина убил своего брата во время ссоры за то, что тот справлял нужду по всей квартире, а вину перекладывал на кота.

Об этом пишет vistanews.ru.

Тело 60-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было найдено в одной из квартир. В ходе следствия было установлено, что расправился с ним его 47-летний младший брат, проживавший в соседней комнате квартиры.

Между братьями возник конфликт – убитый проживал в квартире своего брата в отдельной комнате, нигде не работал, часто употреблял спиртные напитки и не признавал унитаз. Накануне смерти он нагадил на пол в жилище, а на упреки брата заявил, что это все кот.

Произошла ссора, в ходе которой младший брат забил его до смерти палкой. Следователи возбудили уголовное дело. // Сегодня