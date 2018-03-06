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В Нью-Йорке автомобиль врезался в группу прохожих: погибли беременная женщина и двое детей

06.03.2018 10:07

В Нью-Йорке автомобиль влетел в толпу людей - беременная женщина и двое детей погибли, еще трое несовершеннолетних получили травмы.

Об этом сообщает портал Breaking911 в Twitter.

https://twitter.com/leahfinnegan

twitter.com/leahfinnegan

Известно, что ДТП случилось в районе Бруклин. После того, как виновник аварии совершил ДТП, он попытался скрыться. Но в момент побега, столкнулся с другой машиной.

"Дети умерли. Так чертовски ужасно", - пишет Leah Finnegan в Twitter, публикуя фото с места ЧП.

На данный момент правоохранители выясняют, преднамеренно водитель наехал на пешеходов или нет.

Копы тут же оцепили место аварии. Судя по фото, автомобили получили довольно сильные повреждения. // Апостроф

 

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