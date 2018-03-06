В Нью-Йорке автомобиль врезался в группу прохожих: погибли беременная женщина и двое детей

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В Нью-Йорке автомобиль влетел в толпу людей - беременная женщина и двое детей погибли, еще трое несовершеннолетних получили травмы.
Об этом сообщает портал Breaking911 в Twitter.
Известно, что ДТП случилось в районе Бруклин. После того, как виновник аварии совершил ДТП, он попытался скрыться. Но в момент побега, столкнулся с другой машиной.
"Дети умерли. Так чертовски ужасно", - пишет Leah Finnegan в Twitter, публикуя фото с места ЧП.
На данный момент правоохранители выясняют, преднамеренно водитель наехал на пешеходов или нет.
Копы тут же оцепили место аварии. Судя по фото, автомобили получили довольно сильные повреждения. // Апостроф
26 февраля в Полтаве арестовали на два месяца хакера Геннадия Капканова - организатора международной хакерской киберсети Avalanche, ущерб от деятельности которой оценивают в...