В Нью-Йорке автомобиль врезался в группу прохожих: погибли беременная женщина и двое детей

В Нью-Йорке автомобиль влетел в толпу людей - беременная женщина и двое детей погибли, еще трое несовершеннолетних получили травмы.

Об этом сообщает портал Breaking911 в Twitter.

twitter.com/leahfinnegan

Известно, что ДТП случилось в районе Бруклин. После того, как виновник аварии совершил ДТП, он попытался скрыться. Но в момент побега, столкнулся с другой машиной.

"Дети умерли. Так чертовски ужасно", - пишет Leah Finnegan в Twitter, публикуя фото с места ЧП.

На данный момент правоохранители выясняют, преднамеренно водитель наехал на пешеходов или нет.

Копы тут же оцепили место аварии. Судя по фото, автомобили получили довольно сильные повреждения. // Апостроф