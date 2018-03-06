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Двое украинцев пытались незаконно ввезти из Польши 160 кг черной икры

06.03.2018 10:18

Стоимость изъятой икры составляет более 1,2 млн злотых (более 350 тыс. долл.)

В польско-украинском дорожном пункте пропуска через государственную границу Кросценко-Смильница задержали двух граждан Украины, которые на автомобилях перевозили контрабандную черную икру. Об этом сообщает пограничная служба Польши.

пограничная служба Польши

"Пограничники нашли в автомобилях банки и пластиковые контейнеры без этикеток. Оказалось, что водители транспортных средств, граждане Украины, транспортировали икру сибирского осетра. У мужчин не было разрешения на ее перевозку. Они утверждали, что являются курьерами и должны доставить товар во Львов", - говорится в сообщении.

Стоимость изъятой икры составляет более 1,2 млн злотых (более 350 тысяч долларов). // 112.ua

 

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