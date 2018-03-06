Екс-працівника поліції судитимуть за нанесення тяжких тілесних ушкодженнь жителю Черкащини

За наслідками досудового розслідування прокуратурою Черкаської області скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього працівника патрульної поліції одного з територіальних органів поліції області, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

У ході слідства установлено, що влітку 2017 року зазначений працівник поліції, перебуваючи біля нічного закладу м. Корсунь-Шевченківський, в стані алкогольного сп’яніння, в ході сварки з місцевим жителем, яка переросла в бійку, спричинив останньому тяжкі тілесні ушкодження, невиправно пошкодивши обличчя потерпілого.

Обвинуваченому обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювалося слідчим відділом прокуратури Черкаської області.

Довідково: за вчинене колишньому правоохоронцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. // provce.ck.ua