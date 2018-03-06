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На Николаевщине грузчик украл у работодателей меда на 100 тысяч гривен

06.03.2018 10:49

В Вознесенске грузчик украл у предпринимателей меда на 100 тысяч 800 гривен и получил наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с необходимостью возместить материальный ущерб.

Об этом говорится в приговоре Возенесенского горрайонного суда Николаевской области.

мед

Мужчина обокрал предпринимателей, у которых работал на погрузке меда, в течение двух дней. За время отсутствия работодателей их работник вынес с двора около тонны меда.

Так, 21 октября 2017 года он через забор проник на территорию двора, откуда похитил семь полимерных бочек наполненных медом общей массой 520 килограмм на 52 тысячи гривен. Украденное злоумышленник продал в тот же день. На следующий день мужчина повторил преступление и вынес 480 килограмм меда, который также продал.

Обвиняемый признал себя виновным в совершении преступлений, но отказался давать объяснения относительно себя.

Суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 185 («Кража») Уголовного кодекса Украины и назначил ему итоговое наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы. Кроме того с подсудимого взыскали в пользу потерпевшего ущерб, причиненный преступлением. // Преступности НЕТ

 

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