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Мужчина устроил стрельбу в ночном клубе Хмельницкого

06.03.2018 13:45

По факту инцидента открыли уголовное производство

В одном из ночных клубов Хмельницкого между посетителями возник конфликт, в результате которого мужчина несколько раз выстрелил в оппонентов. Об этом сообщили в пресс-службе полиции охраны в Хмельницкой области.

стрельба

"Между несколькими лицами возник конфликт на почве алкогольного опьянения. Все участники спора вышли на улицу. В ходе "разборок" один из них достал из кармана пистолет (STALKER) и выстрелил шесть раз в сторону двух "оппонентов". К счастью, никто не пострадал. Злоумышленника сразу задержали полицейские охраны", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что сейчас открыто уголовное производство по ст. 296 ч. 4 (хулиганство) и решается вопрос об избрании меры пресечения для главного фигуранта конфликта. // 112.ua

 

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