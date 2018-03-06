В Воронеже парня пытали раскаленным утюгом, якобы за кражу котенка

Полицейские Воронежа расследуют разбойное нападение на мужчину, которого подвергли пыткам с помощью горячего утюга. После задержания предполагаемые грабители заявили, что мстили потерпевшему за похищение домашнего животного.

Уголовное наказание грозит 27-летнему жителю Нижнедевицкого района и 23-летнему жителю Липецкой области, сообщает официальный сайт областного ГУ МВД. В настоящее время фигуранты арестованы.

Расследование началось после того, как 1 марта в дежурную часть отдела полиции N6 УМВД России по Воронежу обратился 22-летний житель Нижнедевицкого района. Он сообщил о том, что был ограблен.

По предварительным данным, потерпевший приехал в гости к своим знакомым в квартиру многоэтажного дома, расположенного на улице Ломоносова в Воронеже. Там в период с 16:00 до 23:00 двое подозреваемых "применили к гостю насилие, опасное для жизни или здоровья". Как уточнили в полиции, садисты использовали раскаленный утюг.

После пыток злоумышленники похитили пять тысяч рублей и сотовый телефон жертвы.

Установив личности подозреваемых, полицейские задержали их. Старший из фигурантов ранее уже был судим за аналогичное преступление.

В отделе полиции мужчины дали признательные показания и пояснили, что приехали в Воронеж к знакомым девушкам, которые пожаловались на пропажу котенка и денег. Как пояснили подруги, животное и материальные средства у них забрал мужчина, который заявил, что позднее вернет их девушкам. "Но возврата имущества так и не произошло", - отметили в ГУ МВД.

Тогда приезжие решили "заступиться" за девушек и силой заставить мужчину вернуть украденное имущество.

В отношении соучастников самосуда над "кошачьим вором" сотрудники отдела по расследованию преступлений на территории Центрального района СУ УМВД России по Воронежу возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 162 УК РФ ("Разбой"). // NEWSru.com