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На Львовщине работница японского завода пыталась перерезать себе горло

06.03.2018 14:11

На предприятии в Яворовском районе Львовской области женщина пыталась покончить с собой.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

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«Полицейские установили, что 31-летняя львовянка, находясь на рабочем месте, канцелярским ножом травмировала себе шею. Предварительно причиной попытки суицида стало отстранение ее от работы в связи с пребыванием в нетрезвом состоянии», — говорится в сообщении.

Медики диагностировали у женщины резаную рану области шеи и алкогольное опьянение.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 120 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса. Сейчас проводится досудебное расследование.

По данным местных СМИ, инцидент произошел в с. Подрясное Яворовского района Львовской области на заводе Fujikura. // Realist

 

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