Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Убийство в центре Киева: опубликованы фотороботы подозреваемых

06.03.2018 14:23

Полиция разыскивает двух злоумышленников и назвала их приметы

В Главном управлении Нацполиции в Киеве опубликовали фотороботы двух мужчин, которых подозревают в причастности к резонансному преступлению на ул. Лютеранской. Напомним, сегодня утром во дворе жилого дома местному 37-летнему жителю было нанесено ножевое ранение. В результате мужчина скончался в карете "скорой".

Опубликованы фотороботы подозреваемых. Фото: kiev.informator.ua

"Начатое уголовное производство по части второй статьи 121 Уголовного кодекса Украины, это – тяжелые телесные повреждения, повлекшие смерть потерпевшего. Проводятся все необходимые оперативно-розыскные и следственные действия по установлению лиц, причастных к совершению правонарушения", – сообщил заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Александр Пивовар.

Опубликовали правоохранители и приметы злоумышленников. Одному из них на вид 35-37 лет, рост 179 см, лицо круглое с небритостью, нос средний, глаза темные, полные губы, худощавое телосложение.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

У второго подозреваемого – худое вытянутое лицо, тонкие губы, худощавое телосложение. На вид ему 40-45 лет, рост 180 см.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Ранее сообщалось, что погибший в Киеве на Лютеранской мужчина подходил к машине, которая была припаркована во дворе. В это время на него и совершили нападение. // Сегодня

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...