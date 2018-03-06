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В Киевской области полицейскому пришлось стрелять в нападавшего с ножами

06.03.2018 14:35

В Бориспольском районе участковому офицеру полиции пришлось стрелять в нападающего, который регулярно устраивал домашний террор. 

Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба ГУНП Украины в Киевской области, передает УНН.

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К полицейскому обратилась 36-летняя жительница села Вишенки со следами побоев на лице. Она сообщила, что ее пьяный гражданский муж дерется, оскорбляет и постоянно угрожает. Выяснилось, что вместе пара проживает несколько лет, мужчина приехал из Волынской области и живет за счет временных заработков на стройке.

"Полицейский вместе с представителями общественного формирования зашел в дом и провел с мужем разъяснительную работу. При составлении протокола об административном правонарушении 41-летний злоумышленник схватил с серванта два кухонных ножа и бросился на полицейского. Требование милиционера положить ножи на пол он проигнорировал. Тогда участковый применил устройство для отстрела патронов, снаряженных резиновыми пулями, и попал в левую ногу напавшего. Лейтенант полиции вызвал скорую и оказал мужчине первую домедицинскую помощь", - сообщили в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Нападавший задержан и находится в изоляторе временного содержания, ему объявлено подозрение. Полиция готовит соответствующие материалы в суд по дальнейшему избрании в отношении задержанного меры пресечения. Мужчине грозит лишение свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

 

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