Президент сожалеет о происшествии с пешеходом с участием авто кортежа в центре Киева

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Президент Украины Петр Порошенко сожалеет о ДТП с участием полицейского автомобиля кортежа, который сбил в центре столицы пожилого мужчину.
Об этом написал в Facebook пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко, передает УНН.
"Независимо от сигнала регулировщика, речь идет о пожилом человеке. Президент сожалеет о ДТП с полицейским автомобилем и уже поручил оказать пострадавшему необходимую помощь", - написал С.Цеголко.
Как сообщалось, 6 марта служебный автомобиль полиции во время движения в кортеже сбил пешехода на перекрестке улиц Шелковичная и Институтская в столице. У пострадавшего в ДТП с полицейским авто диагностировали перелом ноги и сотрясение мозга.
Отметим, по данным СМИ, мужчину сбил автомобиль из кортежа Президента.
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