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Президент сожалеет о происшествии с пешеходом с участием авто кортежа в центре Киева

06.03.2018 15:15

Президент Украины Петр Порошенко сожалеет о ДТП с участием полицейского автомобиля кортежа, который сбил в центре столицы пожилого мужчину. 

Об этом написал в Facebook пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко, передает УНН.

Президент сожалеет о ДТП с участием машины кортежа в центре Киева - Цеголко

"Независимо от сигнала регулировщика, речь идет о пожилом человеке. Президент сожалеет о ДТП с полицейским автомобилем и уже поручил оказать пострадавшему необходимую помощь", - написал С.Цеголко.

Как сообщалось, 6 марта служебный автомобиль полиции во время движения в кортеже сбил пешехода на перекрестке улиц Шелковичная и Институтская в столице. У пострадавшего в ДТП с полицейским авто диагностировали перелом ноги и сотрясение мозга.

Отметим, по данным СМИ, мужчину сбил автомобиль из кортежа Президента.

 

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