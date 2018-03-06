СБУ провела обыск в столичном Исламском культурном центре

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Муфтий Саид Исмагилов уже заявляет о подброшенных книгах
Служба безопасности Украины утром провела обыски в киевском Исламском культурном центре, передают "Українські Новини" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его словам, обыски проводятся по поручению органов прокуратуры в рамках уголовного производства, которое они расследуют.
В то же время муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов заявил в Facebook, что СБУ подбросила в Исламский центр книги.
По словам Исмагилова, силовики пришли в Исламский культурный центр в 6:30 утра и не разрешили охраннику осуществить телефонный звонок, позвать других понятых, вызвать сотрудников Исламского культурного центра.
Было предъявлено постановление на обыск и на поиск литературы "пропагандирующей культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию".
"Компания силовиков вместе с понятыми разделилась на несколько групп, а охранник физически мог находиться только с одной группой. Пока он по требованию открывал библиотеку и гимназию, другая группа с помощью лома виломала двери в книжный магазин и проводила там обыск без представителей Исламского культурного центра. Были подброшены в книжный магазин, и в учительскую комнату в гимназии, общим количеством восемь книг, затем предъявили охраннику как удаленные доказательства", - написал Исмагилов.
Также сегодня проходил обыск в квартире ответственного за библиотеку - Тарика Сархана.
"Под морозильную камеру были подброшены две книги, а затем изъяты и предъявлены в качестве доказательств", - написал Исмагилов. // 112.ua
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