СБУ провела обыск в столичном Исламском культурном центре

Служба безопасности Украины утром провела обыски в киевском Исламском культурном центре, передают "Українські Новини" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, обыски проводятся по поручению органов прокуратуры в рамках уголовного производства, которое они расследуют.

В то же время муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов заявил в Facebook, что СБУ подбросила в Исламский центр книги.

По словам Исмагилова, силовики пришли в Исламский культурный центр в 6:30 утра и не разрешили охраннику осуществить телефонный звонок, позвать других понятых, вызвать сотрудников Исламского культурного центра.

Было предъявлено постановление на обыск и на поиск литературы "пропагандирующей культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию".

"Компания силовиков вместе с понятыми разделилась на несколько групп, а охранник физически мог находиться только с одной группой. Пока он по требованию открывал библиотеку и гимназию, другая группа с помощью лома виломала двери в книжный магазин и проводила там обыск без представителей Исламского культурного центра. Были подброшены в книжный магазин, и в учительскую комнату в гимназии, общим количеством восемь книг, затем предъявили охраннику как удаленные доказательства", - написал Исмагилов.

Также сегодня проходил обыск в квартире ответственного за библиотеку - Тарика Сархана.

"Под морозильную камеру были подброшены две книги, а затем изъяты и предъявлены в качестве доказательств", - написал Исмагилов. // 112.ua