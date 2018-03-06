В Солсбери попали в больницу сотрудники экстренных служб, бывшие на месте отравления экс-ГРУшника

Сотрудники британских экстренных служб, побывавшие на месте, где отравились бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, попали в больницу. Об этом говорится в сообщении полиции графства Уилтшир.

Медицинская помощь понадобилась «небольшому числу сотрудников экстренных служб», сообщила полиция. Все, кроме одного человека, уже выписаны из больницы.

Sky News сообщает со ссылкой на неназванные источники, что госпитализированы двое полицейских. Был причинен небольшой вред их здоровью. Какой именно диагноз поставили пострадавшим, не уточняется.