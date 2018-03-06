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В Солсбери попали в больницу сотрудники экстренных служб, бывшие на месте отравления экс-ГРУшника

06.03.2018 15:37

Сотрудники британских экстренных служб, побывавшие на месте, где отравились бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, попали в больницу. Об этом говорится в сообщении полиции графства Уилтшир.

Медицинская помощь понадобилась «небольшому числу сотрудников экстренных служб», сообщила полиция. Все, кроме одного человека, уже выписаны из больницы.

Картинки по запросу Сергей Скрипаль

Sky News сообщает со ссылкой на неназванные источники, что госпитализированы двое полицейских. Был причинен небольшой вред их здоровью. Какой именно диагноз поставили пострадавшим, не уточняется.

  • Сергей Скрипаль и его дочь Юлия попали в больницу вечером 4 марта в тяжелом состоянии. Их обнаружили на скамейке торгового центра в городе Солсбери.
  • Пострадавшие отравились неизвестным сильнодействующим веществом. Предполагается, что это мог быть фентанил — опиоидный анальгетик, который применяется при анестезии.
  • Сергей Скрипаль был осужден в России за государственную измену. В 2010 году его обменяли на российских разведчиков, раскрытых в США. // Медуза

 

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