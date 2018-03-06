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Поселок Коцюбинское проголосовал за присоединение к Киеву

06.03.2018 16:00

Поселок Коцюбинское Киевской области по результатам общественных слушаний проголосовал за присоединение к городу Киеву. Такую инициативу поддержал 61 процент участников слушаний. Всего на мероприятии зарегистрировались 1340 жителей поселка. Против присоединения к Киеву высказались 37,5% голосовавших, 1,2% воздержались.

О результатах слушаний сообщила поселковый голова Ольга Матюшина. Она пообещала немедленно отправить итоги в Киевсовет и в парламент.

Коцюбинское

«Наша задача донести мнение общественности до парламента — единственного органа государства, который может решать такие вопросы, как изменение границ населенных пунктов», — подчеркнула Мусафирова.

В 2015 году Коцюбинское по результатам слушаний хотели присоединить к Ирпеню, но это решение было отменено судом ввиду некачественно организованной процедуры (в слушаниях участвовали менее 400 человек). По состоянию на сегодня судебному решению предстоит пройти кассационную инстанцию.

Коцюбинское (до 1941 года — Берковец) — поселок городского типа в Киевской области. Население — около 15 тыс. человек. Инициативы о том, чтобы присоединить поселок к Киеву выдвигаются уже более 15 лет. //  «ФАКТЫ»

 

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