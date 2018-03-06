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При посадке на сирийскую базу разбился транспортный самолет российских ВС. Погибли 32 человека

06.03.2018 15:50

При заходе на посадку на сирийскую авиабазу Хмеймим разбился российский транспортный самолет Ан-26. Погибли 26 пассажиров и 6 членов экипажа, сообщили в Минобороны России.

Самолет упал за 500 метров до взлетно-посадочной полосы авиабазы около 15:00 по московскому времени.

В ведомстве подчеркнули, что самолет не был сбит. Причиной катастрофы могла стать техническая неисправность, добавили в Минобороны. Для расследования случившегося создана специальная комиссия.

О личностях погибших в Минобороны пока ничего не сообщили.

Катастрофа военного Ан-26 стала крупнейшей по количеству жертв после падения Ту-154 Минобороны в декабре 2016 года после вылета из Сочи — он также перевозил пассажиров в Сирию. Тогда погибли 92 человека, в том числе участники ансамбля песни и пляски имени Александрова. // meduza

 

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