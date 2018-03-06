На Луганщине боевики обстреляли жилые районы Счастья, повредив дома и детский сад

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Боевики ОРЛО из 82-мм минометов и стрелкового оружия обстреляли жилые кварталы города Счастье в Луганской области.
Об этом сообщает Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации прекращения огня (СЦКК), передает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
Фото: Прес-центр штабу АТО/Facebook
"Зафиксировано попадание бронебойно-зажигательных трассирующих боеприпасов в жилые дома и хозяйственные постройки мирных жителей по улицам Республиканская, 1, Приозерная, 3, Матросова, 12, Республиканская, 27, Гагарина, 4, Центральная, 12, а также по детскому саду "Звездочка". В указанных помещениях разрушены внешние стены и окна, а также значительно повреждены мебель и бытовая техника. К счастью, никто из местных жителей не пострадал", – говорится в сообщении.
Украинская сторона СЦКК отмечает, что это свидетельствует о нежелании боевиков ОРДЛО соблюдать режим прекращения огня, а также об откровенной их заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта.
Напомним, очередное перемирие, согласованное участниками Контактной группы по урегулированию ситуации в Украине, вступило в силу на Донбассе с полуночи понедельника, 5 марта. Позже сообщалось, что боевики обстреляли силы АТО уже через час после начала перемирия. // 112.ua
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