В Великобритании пригрозили России «решительным ответом» из-за отравления экс-сотрудника ГРУ

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, выступая в парламенте, пригрозил российским властям последствиями, если будет доказана причастность Москвы к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Англии

"Полиция вместе с другими спецслужбами занимаются расследованием произошедшего. Уважаемые члены парламента могут заметить здесь отголоски смерти Александра Литвиненко в 2006 году", - заявил Джонсон

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, выступая в парламенте, пригрозил российским властям последствиями, если будет доказана причастность Москвы к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Англии, пишет The Guardian.

"Полиция вместе с другими спецслужбами занимаются расследованием произошедшего. Уважаемые члены парламента могут заметить здесь отголоски смерти Александра Литвиненко в 2006 году", - заявил Джонсон.

"Хотя было бы неправильно предвосхищать итоги расследования, я могу заверить парламентариев в том, что в случае появления доказательств причастности к инциденту властей РФ правительство ответит надлежащим образом и решительно", - заверил глава британского внешнеполитического ведомства.

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Ранее, 6 марта, в посольстве РФ в Великобритании и Северной Ирландии подчеркнули, что ситуация, складывающаяся вокруг госпитализации Скрипаля и его спутницы, как ее описывают британские СМИ, "вызывает серьезное беспокойство", так как "вниманию читателей предлагаются различные спекуляции", суть которых сводится к "очернительству России".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Москва готова помочь Лондону в расследовании произошедшего со Скрипалем.

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Кроме того, Джонсон заявил, что из-за разгоревшегося скандала участие британской делегации в предстоящем чемпионате мира по футболу, который пройдет в России этим летом, теперь находится под вопросом.

"Я думаю, что на данный момент тяжело представить, что приезд в Россию британских представителей на чемпионат мира может пройти в нормальном режиме, если причастность РФ к инциденту в Солсбери будет доказана", - приводит его слова агентство Reuters.

Проживающий в Великобритании с 2010 года после обмена на российских шпионов, разоблаченных в США, 66-летний Скрипаль был найден в воскресенье, 4 марта, около 16:00 на скамейке рядом с торговым центром в Солсбери в тяжелом состоянии. Вместе с ним в больницу была доставлена его дочь Юлия, которая также почувствовала себя плохо.

В беседе с журналистами близкие Скрипаля сообщили, что, по его собственным словам, он "с первых дней знал, что может плохо закончить и что его в покое не оставят". При этом родные Скрипаля убеждены, что он никогда не был агентом британской разведки и его дело сфабриковали. По данным прессы, Скрипаль недавно сообщил британской полиции об опасениях за свою жизнь.

Скрипаль был осужден за госизмену в 2006 году, по обвинению в шпионаже на британские спецслужбы. В 2010 году его помиловал президент Дмитрий Медведев вместе с еще тремя россиянами, осужденными за измену, - Игорем Сутягиным, Александром Запорожским и Геннадием Василенко. Их обменяли на задержанных в США российских агентов. // NEWSru.com