В Николаеве с признаками наркотического опьянения и без прав остановили скандального автоубийцу

В центре Николаева на Ингульском спуске полиция остановила автомобиль, за рулем которого находился скандально известный Алексей Казимиров.

Об этом сообщает корреспондент СВІДОК.info с места событий.

Полиция остановила автомобиль, поскольку водитель проигнорировал требования знака 4.1. Уже после выяснилось, что за рулем автомобиля находится скандально известный Алексей Казимиров.

Кроме того у полицейских по внешним признакам есть причины полагать, что Казимиров находится в состоянии наркотического опьянения.

Сам же Казимиров долго отказался ехать на 2-ю Экипажную в «наркодиспансер» на освидетельствование, однако после долгих уговоров таки согласился. Кроме этого признался, что за рулем находится без водительского удостоверения.

Предварительно известно, что в авто также находились двое пассажиров, которые якобы также были под действием наркотиков.

На Казимирова составлены протоколы по ст. 126 КУоАП (Управление транспортными средствами лицами, не имеющими соответствующих документов или не предъявивших их для проверки), а также ст. 130 (Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции).

Полицейские зачитали Казимирову тексты протоколов, однако подписывать их он отказался. Также он отказался ехать на освидетельствование.

Напомним, что несколько лет назад Алексей Казимиров за рулем своего авто сбил насмерть студентку Юлию Каланчову. Сиротой осталась ее маленькая дочка. Виновник был пойман и осужден. Однако у него выявили смертельную болезнь, потому отпустили. Позже Казимиров начал хвастаться в соцсетях фото с отдыха – на болезнь не было и намека. К тому же он после трагедии еще несколько раз попадался на нарушениях ПДД. Семья должна была получить компенсацию с продажи арестованного авто Казимирова, но машина исчезла со штрафплощадки.