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Пограничники Молдовы и Украины перехватили 84 кг героина

06.03.2018 17:02

В Молдове при содействии украинских пограничников перехвачено 84 килограмма героина, задержаны пятеро граждан Турции, причастных к контрабанде наркотика.

Как сообщили в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины, пограничники Молдовы выразили благодарность украинским коллегам за помощь.

Героин

Отмечается, что украинские и молдавские правоохранители совместно перекрыли международный канал, по которому в страны Западной Европы перемещались тяжелые наркотики. В ходе совместных мероприятий отрабатывалась также информация о возможном трафике наркотиков через Украину.

«Установлено, что задержанные граждане Турции организовали и осуществляли доставку наркотиков через Турцию, Болгарию, Румынию и Молдову с целью дальнейшего транзита в страны Западной Европы», — сообщили в управлении. // «ФАКТЫ»

 

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