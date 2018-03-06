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Установлена личность мужчины, убитого в центре Киева

06.03.2018 16:48

Погибшим оказался директор предприятия "AQ Пластик" Сергей Захарчук

 

Об этом сообщают Вартові.Еспресо.

убийство

Журналисты рассказывают, что директор ООО "AQ Пластик" Захарчук Сергей Александрович примерно в 10:20 направлялся к своей машине, когда неизвестный напал на него и ударил ножом мужчину в ногу. Пока директору оказывали помощь, он умер. Вероятно, нападавший задел артерию.

Сообщается, что Сергею Захарчуку было 38 лет.

 

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