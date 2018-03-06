В столице мужчина, угрожая... бутылкой, ограбил кредитное учреждение

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В Днепровском районе Киева неизвестный молодой человек, угрожая пустой стеклянной бутылкой ограбил кредитное учреждение.
Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах столицы.
"Сегодня на бульваре Перова неизвестный молодой человек забежал в павильон кредитного учреждения, и угрожая менеджеру пустой стеклянной бутылкой, заставил отдать деньги. Нападающему досталось 600 гривен", - говорится в сообщении.
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