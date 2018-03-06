Россиянин взорвал гранату Ф-1, зайдя в гости к знакомой

Управление Следственного комитета РФ по Бурятии возбудило уголовное дело после взрыва гранаты в жилом доме в Улан-Удэ, в результате которого погиб один человек и еще один получил ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Взрыв произошел во вторник около 04:00 по местному времени в квартире одного из многоквартирных малоэтажных домов по улице Чертенкова. На месте происшествия было обнаружено тело 38-летнего мужчины с осколочными ранениями туловища. Также от взрыва пострадал 43-летний мужчина, которого отвезли в больницу.

По данным правоохранителей, в квартире, где произошел взрыв, проживает женщина с тремя малолетними детьми. В ночь на 6 марта она распивала спиртные напитки вместе с подругой.

Под утро к ней в гости пришли двое знакомых. Женщина вышла к ним в прихожую и увидела в руках у одного из приятелей гранату. Она успела забежать в комнату, и в этот момент прогремел взрыв.

Кроме мужчин, никто в квартире не пострадал. В ходе осмотра на месте происшествия следователями были обнаружены осколки ручной противопехотной гранаты Ф-1.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту "е" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом). // NEWSru.com