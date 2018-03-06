Отравление экс-ГРУшника в Британии: Путин давно обещал, что предатели «загнутся»

В частности, в июле 2010 года занимавший тогда пост премьер-министра Путин на встрече с вернувшимися на родину российскими разведчиками после обмена на Скрипаля, ученого Игоря Сутягина и осужденных за измену россиян Александра Запорожского и Геннадия Василенко, заявил: "Это результат предательства, а предатели всегда плохо кончают". Позже стало известно, что он имел в виду Александра Потеева, сдавшего американцам россиян.

Более жестко Путин прокомментировал тот же шпионский скандал несколько месяцев спустя во время прямой линии. Тогда он потряс общественность грубой лексикой, употребив слова "скотина" и "свинья" по отношению к предателям.

"А что касается предателей, они сами загнутся, уверяю вас", - заявил премьер. "Человек всю свою жизнь отдал служению родине, и нашлась какая-то скотина, которая таких людей предает! - возмутился Путин. "Как он будет жить с этим всю свою жизнь?! Как он будет смотреть в глаза своим детям, свинья?! Вот чтобы там ни было и какие бы 30 сребреников эти люди ни получали, они колом встанут у них в горле, уверяю вас", - сказал он.

Судьба бывшего заместителя начальника американского отдела Управления "С" (нелегальная разведка) СВР полковника Потеева действительно сложилась печально. Именно он обеспечил провал российских нелегалов-разведчиков, среди которых были Анна Чапман, Ричард и Синтия Мерфи, Хуан Лазаро и Вики Пелаэс, Майкл Зотолли, Патрисия Миллз, Михаил Семенко, Доналд Ховард Хитфилд и Трейси Ли Энн Фоли.

После измены полковника СВР американцы в июне 2010 года арестовали группу россиян. Разведчиков в июле того же года обменяли на Скрипаля, Сутягина, Запорожского и Василенко. Сам Потеев еще до разоблачения русских шпионов выехал в США. В июне 2011 года Московский окружной военный суд заочно приговорил его к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима, лишил звания полковника и государственных наград. Летом 2016 года Потеев скончался при неясных обстоятельствах в возрасте 64 лет.

Доказательств причастности спецслужб к смерти Потеева нет, однако западные СМИ и эксперты уже неоднократно высказывали подозрения, что путинское "сами загнутся" в действительности означает неминуемое возмездие предателям.

Перечислялась череда странных смертей перебежчиков. Так, в апреле 2010 года бывший дипломат Евгений Тодоров, бежавший в Канаду, умер от удара током в ванне.

Не менее подозрительной была смерть экс-офицера СВР Сергея Третьякова. В 2000 году он начал работать на американские спецслужбы. Именно Третьяков сдал практически всех работавших в США разведчиков. Он же, как сообщалось, помог американцам завербовать Потеева. Последние годы жизни Третьяков проживал в США - власти страны предоставили ему и членам его семьи гражданство. Третьяков скончался 13 июня 2010 года у себя дома во Флориде в возрасте 53 лет при странных обстоятельствах - по официальной версии, подавился мясом во время еды.

Сергей Скрипаль служил в ГРУ, в 1999 году он ушел в отставку в звании полковника. До 2003 года работал в управлении делами МИД России, затем стал заниматься бизнесом. Он был арестован в декабре 2004 года Федеральной службой безопасности по обвинению в сотрудничестве с разведкой Великобритании.

По данным следствия, Скрипаль во время прохождения военной службы в Вооруженных силах России в 1995 году был завербован британской разведкой, которой передавал сведения, составляющие государственную тайну. После увольнения с военной службы Скрипаль продолжил сотрудничать с британской разведкой, добывая информацию через бывших сослуживцев.

В ходе следствия Скрипаль признал себя виновным. 9 августа 2006 года Московский окружной военный суд лишил Срипаля всех званий и приговорил его к 13 годам тюремного заключения в колонии строгого режима.

9 июля 2010 года президент России Дмитрий Медведев подписал указ о помиловании четырех граждан России, в том числе Скрипаля. Помилование произошло в рамках операции по обмену россиян, осужденных за шпионаж в пользу США и Великобритании и отбывающих наказание в России, на десятерых агентов российских спецслужб. В том же году Скрипаль получил убежище в Великобритании.