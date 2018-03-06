Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Отравление экс-ГРУшника в Британии: Путин давно обещал, что предатели «загнутся»

06.03.2018 17:42

 В связи с историей с загадочным отравлением в Великобритании бывшего военного разведчика Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу британских спецслужб и позже обмененного на российских разведчиков, разоблаченных в США, нельзя не вспомнить открытые угрозы со стороны президента РФ Владимира Путина в адрес предателей.

В частности, в июле 2010 года занимавший тогда пост премьер-министра Путин на встрече с вернувшимися на родину российскими разведчиками после обмена на Скрипаля, ученого Игоря Сутягина и осужденных за измену россиян Александра Запорожского и Геннадия Василенко, заявил: "Это результат предательства, а предатели всегда плохо кончают". Позже стало известно, что он имел в виду Александра Потеева, сдавшего американцам россиян.
 
Картинки по запросу Путин злой
 
Более жестко Путин прокомментировал тот же шпионский скандал несколько месяцев спустя во время прямой линии. Тогда он потряс общественность грубой лексикой, употребив слова "скотина" и "свинья" по отношению к предателям.
 
"А что касается предателей, они сами загнутся, уверяю вас", - заявил премьер. "Человек всю свою жизнь отдал служению родине, и нашлась какая-то скотина, которая таких людей предает! - возмутился Путин. "Как он будет жить с этим всю свою жизнь?! Как он будет смотреть в глаза своим детям, свинья?! Вот чтобы там ни было и какие бы 30 сребреников эти люди ни получали, они колом встанут у них в горле, уверяю вас", - сказал он.
 
Судьба бывшего заместителя начальника американского отдела Управления "С" (нелегальная разведка) СВР полковника Потеева действительно сложилась печально. Именно он обеспечил провал российских нелегалов-разведчиков, среди которых были Анна Чапман, Ричард и Синтия Мерфи, Хуан Лазаро и Вики Пелаэс, Майкл Зотолли, Патрисия Миллз, Михаил Семенко, Доналд Ховард Хитфилд и Трейси Ли Энн Фоли.
 
После измены полковника СВР американцы в июне 2010 года арестовали группу россиян. Разведчиков в июле того же года обменяли на Скрипаля, Сутягина, Запорожского и Василенко. Сам Потеев еще до разоблачения русских шпионов выехал в США. В июне 2011 года Московский окружной военный суд заочно приговорил его к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима, лишил звания полковника и государственных наград. Летом 2016 года Потеев скончался при неясных обстоятельствах в возрасте 64 лет.
 
Доказательств причастности спецслужб к смерти Потеева нет, однако западные СМИ и эксперты уже неоднократно высказывали подозрения, что путинское "сами загнутся" в действительности означает неминуемое возмездие предателям.
 
Перечислялась череда странных смертей перебежчиков. Так, в апреле 2010 года бывший дипломат Евгений Тодоров, бежавший в Канаду, умер от удара током в ванне.
 
Не менее подозрительной была смерть экс-офицера СВР Сергея Третьякова. В 2000 году он начал работать на американские спецслужбы. Именно Третьяков сдал практически всех работавших в США разведчиков. Он же, как сообщалось, помог американцам завербовать Потеева. Последние годы жизни Третьяков проживал в США - власти страны предоставили ему и членам его семьи гражданство. Третьяков скончался 13 июня 2010 года у себя дома во Флориде в возрасте 53 лет при странных обстоятельствах - по официальной версии, подавился мясом во время еды.
 
Сергей Скрипаль служил в ГРУ, в 1999 году он ушел в отставку в звании полковника. До 2003 года работал в управлении делами МИД России, затем стал заниматься бизнесом. Он был арестован в декабре 2004 года Федеральной службой безопасности по обвинению в сотрудничестве с разведкой Великобритании.
По данным следствия, Скрипаль во время прохождения военной службы в Вооруженных силах России в 1995 году был завербован британской разведкой, которой передавал сведения, составляющие государственную тайну. После увольнения с военной службы Скрипаль продолжил сотрудничать с британской разведкой, добывая информацию через бывших сослуживцев.
 
В ходе следствия Скрипаль признал себя виновным. 9 августа 2006 года Московский окружной военный суд лишил Срипаля всех званий и приговорил его к 13 годам тюремного заключения в колонии строгого режима.
 
9 июля 2010 года президент России Дмитрий Медведев подписал указ о помиловании четырех граждан России, в том числе Скрипаля. Помилование произошло в рамках операции по обмену россиян, осужденных за шпионаж в пользу США и Великобритании и отбывающих наказание в России, на десятерых агентов российских спецслужб. В том же году Скрипаль получил убежище в Великобритании.
 
Накануне стало известно, что Скрипаль госпитализирован с тяжелым отравлением неизвестным веществом в британском городе Солсбери (графство Уилтшир). Сообщалось, что Скрипаль и его спутница (британская пресса пишет, что это его дочь Юлия) почувствовали себя плохо, предположительно, после обеда в ресторане итальянской кухни Zizzi. По данным СМИ, заведение прекратило работу на время ведения следствия. // NEWSru.com


 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...