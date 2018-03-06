Порошенко обещает 4G уже в этом году: стали известны финальные результаты тендера

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Тендер по продаже 4G-лицензий в диапазоне 1800 МГц завершен. Три свободные лицензии выкупили два оператора "Киевстар" и Vodafone.
Об этом сообщает УНН.
Тендер в диапазоне 1800 МГц успешно завершен со следующими результатами:
Лот №4 – Киевстар (612 млн грн);
Лот №5 – Vodafone (742 млн грн);
Лот №6 – Киевстар (900 млн грн).
Таким образом, три свободные лицензии обошлась двум операторам в 2,254 млрд грн.
Ранее сообщалось, что мобильные операторы большой тройки выкупили закрепленные за собой лоты за 3,2 млрд грн.
Общий объем полученных в ходе аукциона средств: 5,434 млрд грн.
Получив эти частоты, украинские мобильные операторы смогут запускать 4G за пределами больших городов. Речь о городах численностью от 10 тысяч жителей. Покрытие таких городов начнется с июля этого года. В крупных городах операторы начнут запускать 4G уже весной.
Справка УНН. 1800 МГц — самый популярный в мире диапазон под LTE, он станет основой для запуска национальной 4G-cети.
Президент Украины Петр Порошенко, который принял участие в тендере по лицензиям 4G, пообещал, что новое поколение интернет-связи станет доступным для украинцев уже в этом году. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook:
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