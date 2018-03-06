До уваги водіїв! На Київщині найближчі дві доби очікується дощ із мокрим снігом

Працівники поліції звертають увагу учасників дорожнього руху на те, що погіршення погодних умов негативним чином впливає на безпеку руху, підвищує ризик виникнення дорожньо-транспортних пригод. Зважаючи на це, закликаємо, як водіїв так і пішоходів, неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху.

Водії! Відмовтесь від ризикованих маневрувань, збільшуйте дистанцію до транспортних засобів, що рухаються попереду та дотримуйтесь швидкісного режиму. При зупинці включайте аварійну світлову сигналізацію.

Прохання також до пішоходів в умовах недостатньої видимості зненацька не виходити на проїжджу частину перед автомобілем, переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях. Крім того, радимо мати на одязі світлоповертаючі елементи – це зменшить ризик потрапити в небезпеку на дорозі.

УПД Київської області