Суд назначил новое рассмотрение дела экс-командира «Беркута»

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Апелляционный суд Киева отменил решение Соломенского райсуда о возвращении прокуратуре обвинительного акта в деле бывшего командира второй роты киевского «Беркута» Анатолия Логвиненко.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
«По результатам апелляционного рассмотрения удовлетворено апелляционную жалобу прокурора, постановление Соломенского районного суда Киева от 26 октября 2017 года по обвинению Логвиненко А.Д. отменено и назначено новое рассмотрение в суде первой инстанции», – говорится в сообщении.
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