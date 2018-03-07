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Суд назначил новое рассмотрение дела экс-командира «Беркута»

07.03.2018 02:30

Апелляционный суд Киева отменил решение Соломенского райсуда о возвращении прокуратуре обвинительного акта в деле бывшего командира второй роты киевского «Беркута» Анатолия Логвиненко.

 Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Его обвиняют в препятствовании деятельности народных депутатов Украины, профессиональной деятельности журналистов, а также в превышении власти при задержании в ночь с 22 января 2014 года на 23 января 2014 года участников «Автомайдана» и Евромайдана в Крепостном переулке в Киеве", - говорится в сообщении.

Как сообщает портал «Судебная власть Украины», 6 марта судьи Апелляционного суда рассмотрели жалобу прокурора, поданную на постановление Соломенского районного суда города Киева от 26 октября 2017 года.

«По результатам апелляционного рассмотрения удовлетворено апелляционную жалобу прокурора, постановление Соломенского районного суда Киева от 26 октября 2017 года по обвинению Логвиненко А.Д. отменено и назначено новое рассмотрение в суде первой инстанции», – говорится в сообщении.


 

 

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