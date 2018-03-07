Уже третья журналистка обвинила похотливого «жириновского» охотника на «зайчуток» в домогательствах

В этот день по редакционному заданию девушка пришла в рабочий кабинет депутата от ЛДПР, чтобы взять его комментарий о визите в Россию на тот момент кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен.

Рустамова зашла в кабинет Слуцкого вместе с его помощницей по работе с прессой Дианой Рудаковой. Из-за того что Рудакова по совместительству работала еще и корреспондентом ТАСС, Рустамова попросила ее на короткое время выйти из кабинета. Рустамова зашла в кабинет Слуцкого вместе с его помощницей по работе с прессой Дианой Рудаковой. Из-за того что Рудакова по совместительству работала еще и корреспондентом ТАСС, Рустамова попросила ее на короткое время выйти из кабинета.

Весь диалог Рустамовой и Слуцкого оказался полностью записан на диктофон журналистки, который она включила при входе в кабинет. Запись есть в распоряжении редакции. По словам Рустамовой, беседа велась не под запись, но депутат знал о включенном диктофоне.

В ходе разговора Слуцкий сменил тему беседы и предложил: "Зайчутка, может, тебе бросить на это BBC? Я тебя возьму куда-нибудь". В ответ журналистка возмутилась и поинтересовалась, не связано ли нежелание депутата рассказывать о визите Ле Пен с тем, что она работает именно на BBC. "Нет, просто ты от меня бегаешь, целоваться не хочешь, я на тебя обиделся", - ответил Слуцкий.

На слова журналистки о том, что у нее есть молодой человек, парламентарий предложил ей "бросить его". Когда Рустамова заявила, что собирается выходить замуж, Слуцкий нашел, что ответить: "Отлично, будешь его жена, а моя любовница".

После того как журналистка еще раз безуспешно попыталась взять у Слуцкого комментарий о приезде Ле Пен, со словами "давай, зайчонок, будет настроение, заглядывай, я по тебе соскучился" депутат резко приблизился к ней, "провел рукой, внутренней частью ладони, по ее лобку вверх" и отстранился.

"Я не понимала, что произошло. Это было очень резко. Я начала заикаться, булькать, у меня было оцепеневшее состояние. Я промямлила, что я больше к вам не приду, вы распускаете руки", - вспоминает корреспондент Русской службы BBC

По ее воспоминаниям, Слуцкий не согласился с такой оценкой своих действий и пояснил: "Я руки не распускаю, ну так если, чуть-чуть. Распускать руки - это некрасивое выражение... Я это делаю красиво... Не переживай. Давай, заглядывай ко мне в гости, я тебя всегда рад видеть".

"Зайчонок, если бы я что-то тебе рассказал, я был бы наказан. Я воспользовался твоим приходом, чтобы еще раз подчеркнуть интерес к тебе. Бросай на *** молодого человека и заглядывай. Чем раньше ты это сделаешь, тем лучше. Я готов тебе реально помогать", - добавил на прощание Слуцкий.

2 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин пообещал взять под личный контроль ситуацию вокруг Слуцкого, которого все больше журналисток обвиняют в домогательствах. По его словам, думская комиссия по этике рассмотрит все поступившие по Слуцкому заявления от пострадавших.

Скандал вокруг Слуцкого разгорелся после того, как несколько журналисток парламентского пула рассказали "Дождю", что стали жертвами домогательств со стороны главы международного комитета.

Корреспондент "Дождя" Елизавета Антонова в эфире программы Hard Day's Night спросила у лидера ЛДПР Владимира Жириновского, знает ли он о подобных выходках своего коллеги по партии и парламенту. Тот сказал, что ни о чем таком не слышал, и пообещал проверить информацию.

Последняя оказалась одной из трех первых журналисток, сообщивших о харассменте анонимно. Девушка направила письмо с жалобой на имя главы комиссии Госдумы по этике Отари Аршбы.