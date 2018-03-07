У Києві посадовців держустанов затримали на хабарі у 187 тисяч гривень

Майже одночасно правоохоронці провели затримання посадових осіб двох державних установ: ДП «Київський експертно-технічний центр Держпраці» та Держпродспоживслужби у місті Києві.

Так, оперативники управління захисту економіки в місті Києві Нацполіції та слідчі прокуратури АР Крим викрили та задокументували злочинну діяльність посадової особи Державного підприємства «Київський експертно-технічний центр Держпраці».

За 160 тисяч гривень неправомірної вигоди керівник відділу пообіцяв посприяти виготовленню та затвердженню технічної і проектної документації для розміщення АЗГС на території Київської області.

Цього ж дня, 6 березня, правоохоронці затримали ще двох хабарників. За тисячу доларів США керівник одного з управлінь Держпродспоживслужби та заступник начальника відділу територіального підрозділу у місті Києві також пообіцяли допомогти із видачею документів, зокрема дозвільних документів на розміщення зовнішньої реклами.

Працівники столичного управління захисту економіки Нацполіції, слідчого управління поліції у м. Києві та прокуратури затримали двох посадовців під час одержання ними неправомірної вигоди.

Фігуранти корупційних справ одержали 187 тисяч гривень неправомірної вигоди за вирішення питань, що відносяться до їх компетенції.

Тривають процесуальні заходи.

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