На Волині затримали на хабарі сільського голову

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Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі сільського голову одного з районів Волинської області.
Правоохоронці встановили, що посадовець вимагав від місцевого підприємця понад сорок тисяч гривень хабара за сприяння у наданні дозволу на незаконну вирубку дубів на території сільради.
За оцінкою експертів загальна ринкова вартість зелених насаджень становить півмільйона гривень. Оперативники спецслужби задокументували отримання зловмисником трьох тисяч гривень – першої частини неправомірної вигоди.
Співробітники СБ України затримали посадовця у робочому кабінеті після отримання тридцяти восьми тисяч гривень – другої частини хабара.
У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.
Операція з викриття протиправних дій посадовця проводилась спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.
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