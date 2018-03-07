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На Волині затримали на хабарі сільського голову

07.03.2018 09:15

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі сільського голову одного з районів Волинської області.

Правоохоронці встановили, що посадовець вимагав від місцевого підприємця понад сорок тисяч гривень хабара за сприяння у наданні дозволу на незаконну вирубку дубів на території сільради.

Фото Служба безпеки України.

За оцінкою експертів загальна ринкова вартість зелених насаджень становить півмільйона гривень. Оперативники спецслужби задокументували отримання зловмисником трьох тисяч гривень – першої частини неправомірної вигоди.

Співробітники СБ України затримали посадовця у робочому кабінеті після отримання тридцяти восьми тисяч гривень – другої частини хабара.

Фото Служба безпеки України.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.
Операція з викриття протиправних дій посадовця проводилась спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.

Служба безпеки України

 

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