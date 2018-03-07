На Волині затримали на хабарі сільського голову

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі сільського голову одного з районів Волинської області.

Правоохоронці встановили, що посадовець вимагав від місцевого підприємця понад сорок тисяч гривень хабара за сприяння у наданні дозволу на незаконну вирубку дубів на території сільради.

За оцінкою експертів загальна ринкова вартість зелених насаджень становить півмільйона гривень. Оперативники спецслужби задокументували отримання зловмисником трьох тисяч гривень – першої частини неправомірної вигоди.

Співробітники СБ України затримали посадовця у робочому кабінеті після отримання тридцяти восьми тисяч гривень – другої частини хабара.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.

Операція з викриття протиправних дій посадовця проводилась спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.

Служба безпеки України