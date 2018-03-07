Житель Запорожской области убил знакомого и спрятал его тело в балке

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
«В ходе досудебного расследования установлено, что между двумя знакомыми жителями с. Конские Раздоры Пологовского района во время употребления спиртных напитков возник конфликт, который перерос в драку. В результате один мужчина зверски избил другого до смерти», — говорится в сообщении.
Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник завернул тело умершего во фрагмент ткани, связал веревкой и оттащил в балку, где труп пролежал несколько дней.
Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
За совершенное преступления убийце грозит до 15 лет лишения свободы. // Realist
У 25-й бригады потеря от снайперского огня в районе Бутовки, у 24-й на санитарном этапе скончался боец после подрыва на мине, у ДУК ПС погиб крымский снайпер, есть павший в...