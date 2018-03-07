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Житель Запорожской области убил знакомого и спрятал его тело в балке

07.03.2018 09:25

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«В ходе досудебного расследования установлено, что между двумя знакомыми жителями с. Конские Раздоры Пологовского района во время употребления спиртных напитков возник конфликт, который перерос в драку. В результате один мужчина зверски избил другого до смерти», — говорится в сообщении.

Картинки по запросу задержание

Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник завернул тело умершего во фрагмент ткани, связал веревкой и оттащил в балку, где труп пролежал несколько дней.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

За совершенное преступления убийце грозит до 15 лет лишения свободы. // Realist

 

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